Acondicionaron el busto de Perón para el 17 de octubre

Tras desactivar lo planes de una masiva movilización por el 17 de octubre, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Kirchner, pidieron a la militancia peronista que concurran en “unidad” a todas las plazas del país para “conmemorar esa gesta popular extraordinaria” de 1945 que fundó el peronismo y que se celebra como el Día de la Lealtad.

Publicidad

En San Pedro, este viernes se vio a militantes del partido Fe, el que conduce el intendente Cecilio Salazar, acondicionando el monumento al tres veces presidente en la esquina de Sarmiento y Perón.

“Estaba pintado de naranja y pensamos que era mejor que esté así, celeste y blanco”, dijeron los militantes que trabajaban para embellecer el sitio donde está colocado el busto de Juan Domingo Perón.

Cada 17 de octubre, ese monumento es escenario de reuniones de sectores peronistas que concurren para oficiar discursos y mostrar presencia en conmemoración de la fecha, tan importante para el sentimiento partidario que los congrega.

Una joven aseguró que mientras se desarrollaban las tareas de pintura recibió el ataque de dos mujeres que participaban de la tarea, a quienes identificó con nombre y apellido y que serían hermanas, quienes, aseguró, le arrojaron pintura y le mancharon la moto y la ropa

La damnificada conto que “iba pasando despacio con la moto y veo que dos personas que reconocí claramente me tiraron pintura encima” y agregó: “Yo no puedo creer que estas personas estén ahí. Me da mucha bronca lo quilomberas que son”.

La Opinión consultó a dos personas que estaban en la última etapa de la tarea sobre la situación y aseguraron desconocer que haya ocurrido algo así. Señalaron que la pintura que se ve arrojada sobre la mano contraria al río de avenida Sarmiento al lado del busto de Perón la derramó un niño. “Había dos compañeras más, con los nenes, y son chicos, agarraban las cosas”, indicaron.

Cada 17 de octubre, en San Pedro, suele haber varios actos, teniendo en cuenta las disputas internas que derivaron en rencillas que supieron ser irreconciliables entre diversos sectores.

Sin embargo, luego de las reuniones en las que el exconcejal Nelson Vlaeminck ofició de articulador para que los diversos sectores peronistas sampedrinos confluyan en el Frente de Todos tras la candidatura a diputado de Salazar y la lista de sus candidato locales, todo indica que podría haber una actividad conjunta.

Aunque en esa “unidad” que promovió el abuelo de la concejala, titular de Anses y referente de La Cámpora local Tamara Vlaeminck, no están todos, puesto que la agrupación Juan Ismael Giménez que lideran Ester Noat y Julio Pángaro y que tiene a Florencia Sánchez como representante en el Concejo no accedieron a participar en esos encuentros porque mantienen sus diferencias con el intendente.