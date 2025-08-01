Dos accidentes de tránsito ocurrieron este jueves por la tarde-noche en distintas zonas de la ciudad.

El primer siniestro tuvo lugar en la intersección de las calles Rivadavia e Italia, donde por motivos que todavía se intentan establecer un auto Renault Sandero conducido por un hombre de 39 años colisionó con una moto Zanella guiada por un joven de 17 años.

El adolescente fue asistido por el Servicio de Emergencias Same 107 y trasladado a la Guardia, donde los médicos constataron que sufrió heridas en su pie derecho y tras ser asistido fue dado de alta.

El accidente ocurrido en Rivadavia e Italia.

Por otro lado, tras comprobar que el joven carecía de la documentación correspondiente para manejar por la vía pública, la motocicleta fue secuestrada.

El otro hecho sucedió entre un automóvil Ford Fiesta Kinetic conducido por un hombre de 44 años y un Peugeot 207, manejado por otro hombre de 40, en la esquina de Pellegrini y Colón.

Como resultado, el conductor del Peugeot debió ser trasladado en ambulancia del Same 107 al Hospital local con un traumatismo de cráneo por el que fue asistido y posteriormente dado de alta.

En ambos accidentes trabajó personal de Policía Científica para practicar las pericias de rigor correspondientes. Interviene la Fiscalía 11 y el Juzgado de Faltas por el vehículo incautado.

