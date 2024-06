Ocurrió cerca de las 18.30 en la intesección de la avenida con calle Colón. Por allí circulaba una mujer de 57 años en su bicicleta cuando por motivos que se desconocen fue embestida por un auto.

La víctima presentaba policontuciones “sin lesiones de jerarquía y estamos esperando los resultados de sus radiografías”, dijo el Jefe de la Guardia de Emergencias tras ser consultado por La Opinión.

El Peugeot blanco circulaba por Colón cuando chocó a la mujer que se desplazaba en el rodado menor.

“Es una mujer mayor de edad que iba en bicicleta. La mujer la llevaron a la guardia, el SAME, y según lo que me dijo el policía no presentaba heridas de carácter grave”, dijo una testigo que pasó por el lugar.