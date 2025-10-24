Accidente entre una moto y una camioneta: una menor de edad fue hospitalizada
Ocurrió en Gomendio y Rafael Obligado este jueves. Una adolescente de 17 años que conducía una moto chocó con una camioneta que era conducida por un joven de 20. La menor fue asistida en el Hospital sin heridas de gravedad.
Este jueves, un s accidente de tránsitoe produjo en la esquina de Gomendio y Rafael Obligado. En el lugar, una motocicleta 110 cc conducida por una adolescente de 17 años colisionó con una camioneta al mando de un joven de 20 años.
La menor fue asistida en el lugar y trasladada por una ambulancia del Servicio de Emergencias Same 107 al Hospital Emilio Ruffa con lesiones leves producto del impacto.
La investigación del hecho quedó a cargo de la Fiscalía n.º 11 que conduce Viviana Ramos.
