Durante la tarde del jueves, en la intersección de las calles Lavalle y Manuel Iglesias se produjo un accidente de tránsito.

Ads

En el lugar, por motivos que aún se investigan, se produjo un choque entre un automóvil Nissan azul, al mando de un hombre de 53 años, y una moto de 150 cc conducida por un ciudadano de 48 años.

El motociclista, que permanecía consciente, fue atendido por personal médico y trasladado al Hospital con heridas en el rostro.

Ads

La causa quedó en manos de la fiscalía correspondiente, que lleva adelante las actuaciones para determinar cómo ocurrió el hecho.

Puede interesarte

Ads