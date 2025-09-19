Accidente entre una moto y un auto: un hombre fue hospitalizado por heridas en la cara
Ocurrió el jueves por la tarde en Lavalle y Belgrano. Un motociclista de 48 años fue trasladado al Hospital por heridas en su rostro, producto del impacto.
Durante la tarde del jueves, en la intersección de las calles Lavalle y Manuel Iglesias se produjo un accidente de tránsito.
En el lugar, por motivos que aún se investigan, se produjo un choque entre un automóvil Nissan azul, al mando de un hombre de 53 años, y una moto de 150 cc conducida por un ciudadano de 48 años.
El motociclista, que permanecía consciente, fue atendido por personal médico y trasladado al Hospital con heridas en el rostro.
La causa quedó en manos de la fiscalía correspondiente, que lleva adelante las actuaciones para determinar cómo ocurrió el hecho.
