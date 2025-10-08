Accidente entre un auto y una moto: un joven hospitalizado por heridas leves
El hecho ocurrió el martes por la noche en 3 de Febrero y Chivilcoy. Una moto, guiada por un joven de 19 años, y un auto, conducido por un hombre de 42, chocaron y producto del impacto el conductor del rodado menor fue hospitalizado con lesiones leves.
Durante la noche del martes, en 3 de Febrero y Chivilcoy, se produjo un accidente de tránsito entre un automóvil y una motocicleta.
Por causas que aún se investigan, un vehículo Citroën C3 de color azul, conducido por un hombre de 42 años, colisionó con una moto Honda Wave 110 cc negra, al mando de un joven de 19 años.
Como resultado del impacto, el conductor del motovehículo fue trasladado consciente en ambulancia al Hospital Emili Ruffa, donde se le diagnosticaron lesiones de carácter leve.
