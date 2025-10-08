Durante la noche del martes, en 3 de Febrero y Chivilcoy, se produjo un accidente de tránsito entre un automóvil y una motocicleta.

Por causas que aún se investigan, un vehículo Citroën C3 de color azul, conducido por un hombre de 42 años, colisionó con una moto Honda Wave 110 cc negra, al mando de un joven de 19 años.

Como resultado del impacto, el conductor del motovehículo fue trasladado consciente en ambulancia al Hospital Emili Ruffa, donde se le diagnosticaron lesiones de carácter leve.

