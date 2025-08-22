El jueves, un accidente de tránsito ocurrió en la intersección de Aníbal de Antón y Libertad, donde una motocicleta de 150 cc impactó contra un automóvil.

Ads

El hecho involucró a dos hombres: uno de 25 años, que viajaba en la moto, y a otro de 53 años, que conducia el auto.

A raíz del impacto, el motociclista sufrió una fractura en el segundo metatarso del pie derecho, motivo por el cual debió ser trasladado al Hospital Emilio Ruffa para recibir atención médica.

Ads

Por su parte, el conductor del automóvil no presentó lesiones y no requirió asistencia sanitaria.

Las circunstancias que derivaron en el choque aún están bajo investigación. La causa quedó en manos de la Fiscalía n.° 11, que se encuentra reuniendo elementos para determinar cómo se originó el siniestro.

Ads

Puede interesarte