Accidente entre un auto y una moto: un joven fue hospitalizado por fractura en el pie
Ocurrió el jueves en Anibal de Antón y Libertad. El motociclista, de 25 años, tuvo que ser hospitalizado por una fractura en el segundo metatarso de su pie derecho.
El jueves, un accidente de tránsito ocurrió en la intersección de Aníbal de Antón y Libertad, donde una motocicleta de 150 cc impactó contra un automóvil.
El hecho involucró a dos hombres: uno de 25 años, que viajaba en la moto, y a otro de 53 años, que conducia el auto.
A raíz del impacto, el motociclista sufrió una fractura en el segundo metatarso del pie derecho, motivo por el cual debió ser trasladado al Hospital Emilio Ruffa para recibir atención médica.
Por su parte, el conductor del automóvil no presentó lesiones y no requirió asistencia sanitaria.
Las circunstancias que derivaron en el choque aún están bajo investigación. La causa quedó en manos de la Fiscalía n.° 11, que se encuentra reuniendo elementos para determinar cómo se originó el siniestro.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión