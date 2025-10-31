Durante la mañana del jueves, un accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 164 de la ruta 9, en el sentido Rosario–Buenos Aires.

Ads

En el lugar, se constató una colisión entre un automóvil Toyota blanco, conducido por un hombre de 58 años que viajaba acompañado por una mujer de 56, y un camión Mercedes con semirremolque, al mando de un chofer de 53 años que también iba acompañado.

Como consecuencia del impacto, la acompañante del vehículo de menor porte fue trasladada al Hospital Emilio Ruffa, por lesiones leves que fueron provocadas por el impacto. En el hecho tomó intervención la Fiscalía local.

Ads

Puede interesarte

Ads