En horas de la tarde del jueves, un accidente de tránsito se ocurrió en la intersección de las calles Chivilcoy y Libertad.

Por motivos que aún se investigan, se produjo una colisión entre un vehículo Volkswagen Gol Trend blanco, conducido por una mujer de 40 años, y una bicicleta tipo paseo, rodado 26, de color verde, manejada por un hombre de 28 años.

El conductor de la bicicleta fue hospitalizado.

Como resultado del impacto, el ciclista sufrió lesiones leves y fue trasladado en ambulancia al Hospital Emilio Ruffa para recibir atención médica. La conductora del automóvil no presentó heridas..

