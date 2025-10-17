Accidente entre un auto y una bici: un hombre fue hospitalizado por lesiones leves
El siniestro ocurrió el jueves por la tarde en Chivilcoy y Libertad. El ciclista, de 28 años, fue trasladado al Hospital con heridas que no presentaban gravedad. La conductora del auto resultó ilesa.
En horas de la tarde del jueves, un accidente de tránsito se ocurrió en la intersección de las calles Chivilcoy y Libertad.
Por motivos que aún se investigan, se produjo una colisión entre un vehículo Volkswagen Gol Trend blanco, conducido por una mujer de 40 años, y una bicicleta tipo paseo, rodado 26, de color verde, manejada por un hombre de 28 años.
Como resultado del impacto, el ciclista sufrió lesiones leves y fue trasladado en ambulancia al Hospital Emilio Ruffa para recibir atención médica. La conductora del automóvil no presentó heridas..
