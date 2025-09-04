Accidente en ruta 191: se estrelló contra una banquina y le encontraron un arma de fuego en el auto
Un hombre despistó y colisionó contra una banquina. Tras el siniestro, la policía halló un arma de fuego calibre 32 en el interior del vehículo. Ocurrió este miércoles por la noche en el kilómetro 14.
Un accidente de tránsito tuvo lugar este miércoles por la noche en la ruta 191 kilómetro 14, donde por razones que todavía se intentan establecer un auto Volkswagen Voyage despistó y se estrelló contra una banquina.
El conductor, un hombre de 40 años oriundo de Pueblo Doyle, fue asistido por el Servicio de Emergencias Same 107 y trasladado a la Guardia del Hospital con heridas leves.
Bomberos Voluntarios trabajaron en la zona y personal de Tránsito asistió a la circulación de los vehículos en la zona.
Por otro lado, efectivos de la Policía Científica llegaron al lugar del accidente para llevar a cabo las pericias de rigor correspondientes y dentro del vehículo encontraron un arma de fuego calibre 32 con su cartuchería intacta, que posteriormente fue secuestrada.
Debido a esto, el conductor fue notificado por la causa de tenencia y portación ilegal de arma de fuego. Interviene la Fiscalía 7.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión