Un accidente de tránsito tuvo lugar este miércoles por la noche en la ruta 191 kilómetro 14, donde por razones que todavía se intentan establecer un auto Volkswagen Voyage despistó y se estrelló contra una banquina.

Ads

El conductor, un hombre de 40 años oriundo de Pueblo Doyle, fue asistido por el Servicio de Emergencias Same 107 y trasladado a la Guardia del Hospital con heridas leves.

Bomberos Voluntarios trabajaron en la zona y personal de Tránsito asistió a la circulación de los vehículos en la zona.

Ads

Por otro lado, efectivos de la Policía Científica llegaron al lugar del accidente para llevar a cabo las pericias de rigor correspondientes y dentro del vehículo encontraron un arma de fuego calibre 32 con su cartuchería intacta, que posteriormente fue secuestrada.

El arma de fuego estaba en el interior del vehículo.

Debido a esto, el conductor fue notificado por la causa de tenencia y portación ilegal de arma de fuego. Interviene la Fiscalía 7.

Ads

Puede interesarte