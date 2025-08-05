Un accidente de tránsito tuvo lugar este lunes por la noche en ruta 1001 km 7, donde chocaron un auto y una motocicleta.

Ads

Por motivos que se intentan establecer, un auto Peugeot negro conducido por un hombre de 40 años colisionó con una motocicleta 110 cc guiada por otro hombre de 42.

Debido al choque, el motociclista fue asistido por el Servicio de Emergencias Same 107 y trasladado hacía la Guardia del Hospital, donde los médicos constataron fractura en pierna izquierda. El otro conductor resultó ileso.

Ads

Personal policial del destacamento de Río Tala y Policía Científica arribaron a la zona del siniestro.

Puede interesarte

Ads