Un accidente de tránsito tuvo lugar este miércoles en la localidad de Río Tala donde, por razones que se intentan establecer, colisionaron un auto y una motocicleta.

Ads

El hecho ocurrió cuando un utilitario Renault Kangoo conducido por un hombre de 60 años chocó con una moto Guerrero 150 cc guiada por una mujer de 27 años en compañía de sus dos hijos menores de edad.

Debido al impacto del accidente, la mujer y los niños debieron ser trasladados a la Guardia del Hospital de San Pedro por el servicio de de Emergencias Same 107 con heridas leves. El conductor del automóvil resultó ileso.

Ads

Personal policial del destacamento de Río Tala arribó a la zona del siniestro y Policía Científica trabajó en el lugar para llevar a cabo las pericias de rigor correspondientes. Interviene la Fiscalía en turno.

Puede interesarte

Ads