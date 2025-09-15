Un accidente de tránsito tuvo lugar durante la tarde de este lunes, alrededor de las 15.00, en la intersección de Mitre y Facundo Quiroga.

Por razones que se tratan de establecer, una motocicleta guiada por una mujer colisionó contra un automóvil conducido por un hombre.

Producto del choque, la motociclista, que circulaba con el casco reglamentario, fue trasladada por una ambulancia del Servicio de Emergencias Same 107 al Hospital, para constatar la gravedad de sus lesiones.

El tránsito en la zona permanecía cortado y era monitoreado por personal de la policía, presente en lugar para asistir la circulación vehicular.

La motociclista fue trasladada por el Same.

presente en el lugar del siniestro.

