Una camioneta y una moto chocaron este sábado al mediodía en la intersección de calles Pavón y Chivilcoy.

La conductora de la moto tipo 110 fue trasladada a la Guardia del Hospital por una ambulancia del Servicio de Emergencias Same 107, que fue alertado de la situación.

La motociclista, de 49 años, llevaba puesto el casco protector, lo que permitió que el traumatismo de cráneo que sufrió fuera de carácter leve, según establecieron los médicos que la atendieron, aunque le practicaban otros estudios.

Personal de Policía Científica arribó a la zona para las pericias de rigor y los vehículos siniestrados quedaron secuestrados a disposición de la Justicia.

