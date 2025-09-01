Un accidente de tránsito entre una moto y un automóvil ocurrió este lunes por la mañana, alrededor de las 11.00, en la intersección de las calles Mitre y 3 de Febrero.

Testigos del siniestro relataron a La Opinión que el hecho tuvo lugar cuando la motocicleta, conducida por una mujer en compañía de otra, chocó con un auto guiado por un hombre que estaba esperando el semáforo.

Debido al impacto, una de la mujeres debió ser asistida por el Servicio de Emergencias Same 107 y luego trasladada en ambulancia a la Guardia del Hospital. Por su parte, la otra mujer resultó con heridas leves, por lo que no fue derivada al nosocomio.

“La otra acusaba dolor en pierna, pero estaba sentada en la vereda”, informaron personas que pasaban por el lugar del accidente.

Personal de Tránsito asistió la circulación de los vehículos en la zona mientras Policía Científica llegó al lugar para realizar las pericias de rigor correspondientes.

