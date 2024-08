Gian Marco Brambilla, el joven de 24 años que protagonizó un accidente en moto en el Nuevo Boulevard el sábado por la madrugada, continúa internado en terapia intensiva y fue sometido a una nueva intervención quirúrgica.

El sábado, pasado el mediodía, el joven fue trasladado al Hospital privado Sadiv, con politraumatismos sufridos durante el choque, y continúa alojado allí, con asistencia respiratoria mecánica y "requerimiento de vasoactivos para mantener requerimientos hemodinámicos", informaron desde ese sanatorio.

El parte médico difundido por el Hospital privado Sadiv con autorización de la familia de Gian Marco Brambilla indica que este lunes "ingresó a quirófano para realizar cirugía abdominal de second look con la finalidad de evaluar y reparar órganos sólidos que no pudieron ser tratados inicialmente en la cirugía de control de daños".

El joven "continúa en estado crítico", agregaron desde la institución médica donde fue derivado una vez compensado en el Hospital local, donde había sido trasladado por una ambulancia del Same 107 tras el accidente, ocurrido el sábado por la madrugada en calle Perón, entre Chivilcoy y Nuestra Señora del Socorro.

Gian Marco Brambilla conducía una motocicleta Honda Tornado 250, vehículo del que perdió el control y chocó contra un poste de alumbrado público ubicado en la zona del Nuevo Boulevard.