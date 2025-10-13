Accidente en Boulevard Moreno y Bottaro: una joven embarazada fue trasladada a la Guardia
Ocurrió este lunes en horas del mediodía cuando una moto colisionó contra una bicicleta. Una de las conductoras fue asistida por la ambulancia. Personal de Tránsito y la policía monitoreaban la zona.
Durante la tarde de este lunes, un accidente de tránsito tuvo lugar en la intersección de Bottaro y Boulevard Moreno.
Por razones que se tratan de establecer, una moto y una bicicleta colisionaron, provocando que una de los conductoras, una mujer embarazada cayera al suelo.
La joven fue trasladada a la Guardia del Hospital por la ambulancia, donde constatarán la gravedad de sus lesiones.
Policía y personal de la Dirección de Tránsito trabajaron en la zona, monitoreando y redireccionando los vehículos.
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión