Accidente en Ayacucho y Bottaro: una joven hospitalizada
Un auto y una motocicleta colisionaron en la esquina de esas calles, donde una joven de 19 años que viajaba como acompañante en la moto debió ser trasladada a la Guardia. Sucedió este jueves por la noche.
Un accidente de tránsito entre un auto y una motocicleta ocurrió este jueves por la noche en la intersección de las calles Bottaro y Ayacucho.
Por motivos que todavía se intenta establecer, el vehículo mayor conducido por un hombre de 46 años chocó con una moto guiada por un joven de 21 años acompañado de una joven de 19.
Tras el siniestro, ambos conductores resultados ilesos, pero la joven sufrió lesiones leves y fue asistida por el Servicio de Emergencias Same 107 y trasladada en ambulancia a la Guardia del Hospital.
Policía Científica arribó a la zona para llevar a cabo las pericias de rigor correspondientes. Interviene la Fiscalía 7.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión