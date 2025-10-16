Un accidente de tránsito ocurrió en la intersección de las calles 25 de Mayo y Fray Cayetano Rodríguez.

Por razones que se tratan de establecer un automóvil Volkswagen Fox conducido por una adolescente de 17 años acompañada por otra joven de la misma edad colisionó con un Renault Clio guiado por una mujer de 29 años.

Tras el choque, una ambulancia del Servicio de Emergencias Same 107 arribo a la zona para trasladar a la mujer de 29 años, que estaba consciente, a la Guardia del Hospital, donde los médicos constataron que sufrió heridas leves.

Policía Científica trabajó en la zona para las pericias de rigor correspondientes. Interviene la Fiscalía del Joven de San Nicolás.

