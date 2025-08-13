El martes en horas del mediodía, un accidente de tránsito ocurrió en la esquina de Alejandro Maino y Carlos Noseda.

Por motivos que aún se intentan esclarecer, un vehículo utilitario, conducido por un hombre de 64 años, impactó con una motocicleta de 110 cc manejada por una mujer de 66 años.

Como consecuencia del choque, la conductora del rodado menor sufrió una fractura en una mano y diversos golpes, por lo que fue trasladada al Hospital Municipal para su atención. La FIscalía n.° 7 interviene en la causa, caratulada como “Lesiones culposas”.

