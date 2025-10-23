Un accidente de tránsito tuvo lugar este miércoles por la tarde en la esquina de las calles Nieto de Torres y 11 de Septiembre.

Por razones que se intentan establecer, una motocicleta Honda Wave 110 conducida por un joven de 26 años chocó con una bicicleta guiada por una mujer de 70 años.

Tras el siniestro, la ciclista debió ser asistida por el Servicio de Emergencias Same 107 y trasladada en ambulancia a la Guardia del Hospital, donde los médicos constataron heridas que, en principio, fueron caracterizadas como leves. Por su parte, el motociclista resultó ileso.

Policía Científica arribo a la zona para llevar a cabo las pericias de rigor correspondientes. Interviene la Fiscalía en turno.

