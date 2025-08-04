Accidente de tránsito: una moto y una camioneta colisionaron en 11 de Septiembre y Lucio Mansilla
Ocurrió el domingo en horas de la tarde. Una mujer que circulaba en una camioneta, chocó con otra que guiaba una motocicleta. La conductora del rodado menor fue asistida en el Hospital por heridas en su cara y posteriormente fue dada de alta.
Durante la tarde del domingo, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de la avenida 11 de Septiembre y calle Lucio Mansilla.
El hecho involucró a una camioneta Nissan Frontier conducida por una mujer de 45 años, que no sufrió heridas, y una motocicleta Gilera Smash manejada por una mujer de 66 años.
A raíz del impacto, la motociclista fue trasladada al Hospital Municipal con heridas en el rostro. Luego de ser asistida, fue dada de alta.
En el lugar del siniestro trabajó personal de Policía Científica y tomó intervención la Fiscalía Nº 11.
