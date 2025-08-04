Durante la tarde del domingo, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de la avenida 11 de Septiembre y calle Lucio Mansilla.

Ads

El hecho involucró a una camioneta Nissan Frontier conducida por una mujer de 45 años, que no sufrió heridas, y una motocicleta Gilera Smash manejada por una mujer de 66 años.

A raíz del impacto, la motociclista fue trasladada al Hospital Municipal con heridas en el rostro. Luego de ser asistida, fue dada de alta.

Ads

En el lugar del siniestro trabajó personal de Policía Científica y tomó intervención la Fiscalía Nº 11.

Puede interesarte

Ads