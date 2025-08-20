En la mañana del martes, en el kilómetro 7 de la ruta 1001, se produjo un accidente vial.

En el lugar, un camión Ford, conducido por un hombre de 40 años y acompañado por otro de 43, impactó contra una camioneta Ford al mando de un joven de 25 años, quien viajaba junto a un acompañante de 55.

A raíz del choque, tres de las personas involucradas debieron ser asistidas por el servicio de emergencias 107, que procedió a trasladarlas al Hospital Emilio Ruffa. Según se informó, todos presentaban lesiones leves.

La causa se encuentra en etapa de investigación, con intervención de la Fiscalía local, que trabaja para determinar cómo ocurrieron los hechos y las responsabilidades correspondientes.

