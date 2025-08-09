Durante la jornada del viernes, personal policial acudió a raíz de un llamado a la intersección de Rómulo Naón y Libertad, por un accidente de tránsito.

En el lugar, una motocicleta, guiada por un hombre de 31 años impactó con una camioneta, que era conducida por un hombre, de 43 años.

A raíz de a colisión, el motociclista fue trasladado a la Guardia del Hospital Emilio Ruffa, donde constataron que sufrió lesiones de carácter leves.



