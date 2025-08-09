Accidente de tránsito en Naón y Libertad: una motocicleta colisionó con una camioneta
Ocurrió durante el viernes. El conductor del rodado de menor tamaño debió ser trasladado por la ambulancia al Hospital, donde constataron que presentaba lesiones de carácter leves.
Durante la jornada del viernes, personal policial acudió a raíz de un llamado a la intersección de Rómulo Naón y Libertad, por un accidente de tránsito.
En el lugar, una motocicleta, guiada por un hombre de 31 años impactó con una camioneta, que era conducida por un hombre, de 43 años.
A raíz de a colisión, el motociclista fue trasladado a la Guardia del Hospital Emilio Ruffa, donde constataron que sufrió lesiones de carácter leves.
