Accidente de tránsito en Miguel Porta y Balcarce: un hombre mayor trasladado al Hospital
Un auto Nissan Tiida y una motocicleta 110 colisionaron este miércoles por la mañana en la intersección de ambas calles. Tras el choque, el conductor del rodado menor debió ser trasladado a la Guardia.
Un accidente de tránsito tuvo lugar este miércoles por la mañana en la esquina de las calles Miguel Porta y Balcarce.
En el lugar, por razones que todavía se intentan establecer, un automóvil Nissan Tiida chocó con una motocicleta 110 conducida por un hombre mayor.
El hombre sufrió diversas heridas, por lo que fue asistido por el Servicio de Emergencias Same 107 y trasladado en ambulancia a la Guardia del Hospital. Por su parte, el conductor del auto resultó ileso.
Personal de la Dirección de Tránsito asistió la circulación vehicular en la zona, mientras la Policía Científica trabajaba para llevar a cabo las pericias de rigor correspondientes.
