Un accidente de tránsito tuvo lugar este miércoles por la mañana en la esquina de las calles Miguel Porta y Balcarce.

Ads

En el lugar, por razones que todavía se intentan establecer, un automóvil Nissan Tiida chocó con una motocicleta 110 conducida por un hombre mayor.

La moto 110 donde circulaba el hombre mayor.

El hombre sufrió diversas heridas, por lo que fue asistido por el Servicio de Emergencias Same 107 y trasladado en ambulancia a la Guardia del Hospital. Por su parte, el conductor del auto resultó ileso.

Ads

Personal de la Dirección de Tránsito asistió la circulación vehicular en la zona, mientras la Policía Científica trabajaba para llevar a cabo las pericias de rigor correspondientes.

Puede interesarte

Ads