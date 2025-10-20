Accidente de tránsito en 3 de Febrero y Uruguay: una motociclista hospitalizada
Sucedió este lunes por la mañana en inmediaciones de la escuela Industrial. Tras el siniestro, una mujer debió ser asistida y trasladada en ambulancia hacia la Guardia del Hospital.
Un accidente de tránsito ocurrió este lunes temprano por la mañana en inmediaciones de la escuela Industrial, en la intersección de las calles 3 de Febrero y Uruguay.
En el lugar un automóvil manejado por un hombre de alrededor de 50 años colisionó con una motocicleta guiada por una mujer, también mayor de edad.
Como resultado del impacto, la motociclista, que llevaba casco protector, fue asistida por el Servicio de Emergencias Same 107 y trasladada en ambulancia a la Guardia del Hospital.
Personal de Tránsito asistió a la circulación vehicular de la zona mientras Policía Científica trabajaba para llevar a cabo las pericias de rigor.
