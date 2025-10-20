Un accidente de tránsito ocurrió este lunes temprano por la mañana en inmediaciones de la escuela Industrial, en la intersección de las calles 3 de Febrero y Uruguay.

Ads

En el lugar un automóvil manejado por un hombre de alrededor de 50 años colisionó con una motocicleta guiada por una mujer, también mayor de edad.

Como resultado del impacto, la motociclista, que llevaba casco protector, fue asistida por el Servicio de Emergencias Same 107 y trasladada en ambulancia a la Guardia del Hospital.

Ads

Personal de Tránsito asistió a la circulación vehicular de la zona mientras Policía Científica trabajaba para llevar a cabo las pericias de rigor.

Puede interesarte

Ads