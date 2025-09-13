Accidente de tránsito en 11 de Septiembre y Balcarce: dos personas trasladadas a la Guardia
Una joven de 23 años que viajaba con un acompañante de 22 colisionó con la moto de un hombre de 68. Los conductores fueron trasladados al Hospital, donde constataron que presentaban lesiones leves.
Durante la tarde del viernes, un accidente de tránsito ocurrió en la intersección de 11 de Septiembre y Balcarce.
Una motocicleta Gilera Smash que era guiada por una joven de 23 años, acompañada por un joven de 22, colisionó contra otra moto, conducida por un hombre, de 68 años.
Como consecuencia de la colisión, los motociclistas fueron trasladados por la ambulancia a la Guardia del Hospital, donde constataron que presentaban lesiones leves.
