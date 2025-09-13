Durante la tarde del viernes, un accidente de tránsito ocurrió en la intersección de 11 de Septiembre y Balcarce.

Una motocicleta Gilera Smash que era guiada por una joven de 23 años, acompañada por un joven de 22, colisionó contra otra moto, conducida por un hombre, de 68 años.

Como consecuencia de la colisión, los motociclistas fueron trasladados por la ambulancia a la Guardia del Hospital, donde constataron que presentaban lesiones leves.

