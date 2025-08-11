El domingo por la noche se produjo un accidente de tránsito en la intersección de las calles Carlos Pellegrini e Hipólito Yrigoyen.

Una motocicleta negra, conducida por una adolescente de 15 años y acompañada por otra de 16, impactó contra un automóvil blanco manejado por una mujer de 45 años.

A raíz del choque, las dos ocupantes del vehículo menor fueron asistidas por el servicio de emergencias 107 y trasladadas al Hospital Municipal. Ambas presentaban lesiones leves. En el hecho tomó intervención la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Nicolás.

