Accidente de tránsito: dos menores hospitalizadas tras chocar con un auto frente a plaza Constitución
Ocurrió en la noche del domingo en Pellegrini e Yirigoyen. Dos adolescentes, que iban en moto impactaron contra un auto y fueron trasladadas al Hospital con lesiones de carácter leve.
El domingo por la noche se produjo un accidente de tránsito en la intersección de las calles Carlos Pellegrini e Hipólito Yrigoyen.
Una motocicleta negra, conducida por una adolescente de 15 años y acompañada por otra de 16, impactó contra un automóvil blanco manejado por una mujer de 45 años.
A raíz del choque, las dos ocupantes del vehículo menor fueron asistidas por el servicio de emergencias 107 y trasladadas al Hospital Municipal. Ambas presentaban lesiones leves. En el hecho tomó intervención la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Nicolás.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión