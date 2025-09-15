Accidente de tránsito: despistó y chocó contra un árbol
El incidente tuvo lugar en Juan B. Justo y Salta, el domingo por la mañana. No se registraron heridos ni personas lesionadas, sólo hubo daños materiales.
Durante la mañana del domingo, un hombre de 46 años que se desplazaba en su vehículo particular perdió el dominio del rodado y terminó colisionando contra un árbol ubicado en la vereda.
El hecho ocurrión en Juan B. Justo y Salta. Afotunadamente, no se registraron heridos ni personas afectadas por el hecho.
El conductor fue atendido por el equipo médico del servicio de emergencias Same 107 Y no presentó lesiones, por lo que la situación no pasó a mayores. Solo se reportaron daños materiales como consecuencia del choque.
