Durante la mañana del domingo, un hombre de 46 años que se desplazaba en su vehículo particular perdió el dominio del rodado y terminó colisionando contra un árbol ubicado en la vereda.

Ads

El hecho ocurrión en Juan B. Justo y Salta. Afotunadamente, no se registraron heridos ni personas afectadas por el hecho.

El conductor fue atendido por el equipo médico del servicio de emergencias Same 107 Y no presentó lesiones, por lo que la situación no pasó a mayores. Solo se reportaron daños materiales como consecuencia del choque.

Ads

Puede interesarte

Ads