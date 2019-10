Accidente con un caballo: Luisana fue dada de alta y su madre necesita una prótesis

El miércoles pasado, una mujer de 40 años y su hija de 11 fueron embestidas por un caballo cuyo jinete perdió el control en el camino Lucio Mansilla, en inmediaciones del refugio canino. Producto del accidente, ambas sufrieron lesiones de consideración.

La pequeña Luisana Corvalán sufrió un severo traumatismo de cráneo que obligó a trasladarla al hospital El Cruce - Néstor Kirchner, en Florencio Varela, donde fue sometida a una intervención quirúrgica. Su evolución fue favorable y este lunes ya pasó la noche en su casa.

"Está mejor, le dieron el alta y ahora está en cama. Tiene que hacer reposo y el 29 la tenemos que llevar a control. La operación salió todo bien, le hicieron una serie de estudios y está todo bien. Está medicada y tiene que estar controlada, que no tenga mucho movimiento, así tiene que estar en reposo. El 29 veremos cómo sigue, fue una operación complicada en la cabeza", contó su madre.

Laura Castañares, por su parte, sufrió una fractura en la muñeca derecha y deberá ser intervenida quirúrgicamente para que le coloquen una prótesis. "Ahora estoy vendada, con un sello. No lo puedo ni sostener, me duele muchísimo", relató en diálogo con La Opinión.

El médico que la atendió en el Hospital le dio turno para la operación para el viernes, pero todavía no tiene la prótesis que necesita, una placa bloqueada de 3,5 mm con tornillero. "Estuve averiguando y sale entre 22 y 25 mil pesos, según me dijeron, pero yo no tengo ese dinero", señaló Laura.

La mujer carece de obra social. Según contó a La Opinión, en el Hospital le dijeron que "pueden pedir la prótesis, pero que eso va a demorar alrededor de tres meses" y que le dieron turno para el viernes por si podía conseguir la placa por sus propis medios.

"Con todo esto de la nena, tuvimos que gastar mucho en el viaje. Yo soy ama de casa, ahora no puedo hacer nada. Tengo 40 años, tengo a Luisana de 11, un nene de cinco y otro de cuatro. Mi pareja me ayuda, pero ahora estamo complicados, ni siquiera los puedo llevar al jardín, mi suegra me ayuda, pero anda en bicicleta", contó.

El secretario de Salud, Guillermo Sancho, informó a La Opinión los pasos habituales para la obtención de una prótesis y aseguró que el caso de la mujer que chocó en moto con un caballo podrá resolverse por esa vía, sin mayores dificultades.

"Lo que se suele hacer es lo siguiente: las prótesis están aseguradas por el Ministerio de Salud, gestionándolas a través de Región Sanitaria. En caso de que el paciente no tenga recursos, debe dirigirse a las asistentes sociales, que hacen el informe social y elevan la solicitud a Región Sanitaria y suele tener una demora de alrededor de tres semanas", detalló.

Sancho agregó que "si es una cirugía urgente, lo que se hace es que, con el informe social, se hace la compra desde el Municipio, si no se puede esperar esas tres semanas. Con el pedido de la prótesis debe empezarse el proceso".

"A veces pasa que un médico da turno para una cirugía y todavía no se inició el trámite para la prótesis, lo que genera cierta ansiedad en el paciente", añadió y contó que "a veces, se le pide a la familia si puede colaborar en algún porcentaje de la prótesis".

En el caso de Laura, fue citada para que se le expliquen los procesos y tratar su caso de manera tal que pueda acceder a la prótesis lo más pronto posible, con arreglo a las necesidades de su cuadro, de manera tal que tenga la placa para la intervención quirúrgica.

Laura Castañares dejó el miércoles, alrededor de las 13.00, a sus hijos más pequeños en el jardín de Mataderos. Regresaba en moto con Luisana por el camino Lucio Mansilla cuando vio que venía un caballo de frente. "Veo que venía este chico a caballo, que le pegaba con un rebenque y se levantaba en dos patas, le dije a mi nena que paremos hasta que pase el caballo y frené".

"Cuando freno y levanto la vista, se me cae el caballo encima. La moto me la rompió toda, el cuadro se dobló todo, no sirve más. Yo apoyé la mano, la nena se levantó y el tipo se fue con el caballo, no paró nunca ni nada. Un ciclista paró y llamó a la ambulancia. De ahí al Hospital no recuerdo nada", relató Laura.

"Después de que me dieron el alta, me vino a buscar la policía para hacer la denuncia. Una hora y media después del choque, tipo 14.30, se presentó una señora con el hijo, que era el del caballo. Era un pibe de 18 años. Yo hablé con la señora, que dijo que se iba a poner a disposición para ayudarnos en lo que pueda, pero no tengo contacto directo con ella", agregó.