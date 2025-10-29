Durante la tarde de este miércoles, un camión realizó una mala maniobra y despistó en la ruta 1001, a la altura del acceso a Río Tala.

Según refirieron, tras salir de una fábrica, el conductor del vehículo quiso doblar en U y terminó en la banquina, con la mitad de su acoplado obstruyendo el carril.

La circulación de vehículos se normalizó a la brevedad.

Personal de Servicios Públicos y de la Dirección de Tránsito asistieron al camionero, quien posteriormente fue infraccionado.

El vehículo fue retirado de la zona del acceso y la circulación de vehículos se normalizó.

