Acceso a Río Tala: un camión despistó tras intentar doblar en U
El hecho ocurrió en el acceso a Río Tala, cuando el conductor del vehículo realizó una mala maniobra y terminó en la banquina. Personal de Tránsito y Servicios Públicos trabajó en el lugar y labró una infracción al camionero.
Durante la tarde de este miércoles, un camión realizó una mala maniobra y despistó en la ruta 1001, a la altura del acceso a Río Tala.
Según refirieron, tras salir de una fábrica, el conductor del vehículo quiso doblar en U y terminó en la banquina, con la mitad de su acoplado obstruyendo el carril.
Personal de Servicios Públicos y de la Dirección de Tránsito asistieron al camionero, quien posteriormente fue infraccionado.
El vehículo fue retirado de la zona del acceso y la circulación de vehículos se normalizó.
