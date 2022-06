Abuso y secuestro: Visca dijo que es una situación ridícula, absurda e irreal lo que se está planteando

La excarcelación de cuatro de los cinco imputados y el cambio de carátula en el caso que se conoce como “abuso y secuestro”, provocó distintas reacciones, principalmente de quienes sostienen que lo sucedido y que la privación ilegítima de la libertad existió.

Pero a la vez, con el paso de los días, se fueron desprendiendo distintos testimonios y relatos que van más allá de lo denunciado y que abren varias situaciones que de ser investigadas escalaría hasta el ámbito menos pensado.

El Dr. Pablo Visca fue quien denunció lo que había sucedido en la casa de la calle Rivadavia al 1650, pero por el relato de los demás involucrados, terminó quedando en el ojo de la tormenta por otras circunstancias planteadas y que lo relacionan con la venta de drogas, el consumo masivo, favores a cambio de sexo y hasta la trata de personas.

El abogado habló por primera vez, lo hizo en el aire de Sin Galera y dio su versión de los hechos.

“Me duele cada vez que relato lo que me pasó, pero la situación es que a mí no me quedó otro remedio que denunciar, yo no quería hacerlo, pero la situación me obligó a hacerlo”, comenzó relatando el abogado.

“La causa no empezó por una denuncia sino por una prevención policial por lo que estaba pasando en mi casa”, manifestó Visca haciendo referencia al momento en que el joven que había estado presuntamente privado de su libertad llegó a su casa y le contó lo que le había pasado.

“Es una situación ridícula y absurda esto que plantean, es irreal, de la sola lectura y el análisis técnico de un burócrata preparado del poder judicial surge que son falsas sin necesidad de verificación”, sostuvo al remarcar que no tiene nada que ver con todo lo que se dice.

“Si uno quiere tomar un dicho atomizado en lo demás del contexto y ponerlo como verdadero lo puedo explicar porque hay un motón de falacias en toda esta historia”, aseguró.

“El proceso va a tener certeza sobre la historia que se está contando, que empezó cuando fueron a buscar a la víctima a su domicilio hasta que llegó la prevención policial a mi casa”. En un tramo de la nota y ante los relatos que lo ubican dentro de un contexto que roza el delito de la trata de personas, lo pasional y distintos ofrecimientos a cambio de sexo, el Dr. Pablo Visca dijo que tiene su novia y que es heterosexual. “Voy a ofrecer una inspección corporal, que me revisen lo que quieran, mis orificios naturales, mi cuerpo, todo, yo no soy homosexual. No tengo problemas en que me investiguen, no tengo nada que ocultar”, aseguró.