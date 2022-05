Abuso y secuestro: el abogado de Pablo Visca respondió a las acusaciones de Maximiliano Ramos

Este domingo, tras la revelación que hizo Sin Galera en el programa del sábado, La Opinión publicó detalles exclusivos de la causa que investiga el secuestro y abuso de un joven de 30 años, tras acceder a buena parte de la declaración testimonial que ofreció en su denuncia el abogado Pablo Visca, quien recibió en su casa el domingo 24 de abril a la víctima, que fue con una bala 9 mm como mensaje para su hijo y que le reveló que había estado privado de su libertad y que había sido vejado sexualmente.

Visca relató el encuentro que había mantenido el sábado, entre las 19.30 y las 23.00, con Carlos Devito y Maximiliano Ramos, dos de los detenidos, en su casa, momento en el que le llevaron un arma de fuego y el celular.

Este martes, el abogado Pablo Cordara, que patrocina a Visca en la causa porque fue aceptado como particular damnificado, señaló que él “en esta situación está tan sorprendido como todos estamos en la sociedad” y que si bien tenía un vínculo que podría llamarse “de amistad” con ellos, jamás pensó que podrían estar involucrados en episodios como los que fueron denunciados.

“Él es tan víctima como la otra persona, está en una situación de no creer, si uno analiza esto sobrepasa la realidad”, dijo en diálogo con Radio Cuarentena, en el marco de una extensa nota que ofreció para aclarar algunos aspectos relacionados a la situación de su patrocinado.

Cordara aseguró que a Visca “todo esto lo tiene atemorizado por la dimensión que está cobrando”.

Señaló que Visca “por una situación de salud está autorizado a cultivar marihuana para producir aceite medicinal” y que Devito y Ramos le pedían “flores” pero que ya lo habían hecho en otras oportunidades. “Él siempre se ha negado”, aseguró.

El abogado respondió a la consulta de este medio respecto de las acusaciones que en su declaración indagatoria vertió contra Visca el detenido Maximiliano Ramos. Porque si Visca dijo en su testimonial que Ramos y Devito “traen la droga” a San Pedro, Ramos lo acusó a él de ser quien “provee la cocaína”, entre otras situaciones delictivas en las que lo refirió como presunto responsable.

“Los dichos de Ramos, él deberá probarlos. Son dichos de alguien que se está defendiendo de una imputación muy severa y hay que entenderlos en ese contexto”, dijo Cordara y desacreditó la veracidad de lo que dijo el detenido en su indagatoria.

Maximiliano Ramos dijo que el jueves estuvieron todos los detenidos y Visca en la cas de su hermano “consumiendo cocaína”. Señaló que cuando fueron a la casa de Visca el sábado hubo una “oferta sexual” a cambio de drogas por parte del abogado y hasta relató que le ofreció ser parte de un presunto negocio relacionado con la explotación de mujeres y la provisión de estupefacientes.

“Si el doctor Visca hubiese tenido alguno de los actos o actitudes que los detenidos argumentan en su defensa no hubiesen tenido necesidad de extorsionarlo para que les entregue marihuana”, aclaró Cordara, que destacó que el relato de Ramos tiende a “embarrar la cancha” para intentar correr el eje de lo que se investiga, que después de todo lo sindica a él como “líder” de la banda responsable de esos delitos.

“Si la relación entre ellos hubiese sido como la declara Ramos, no hubiesen extorsionado como lo hicieron. Y no olvidemos que si no fuera por la denuncia de Visca, nada de esto hubiera salido a la luz”, señaló Cordara.

El abogado indicó que Visca atravesó una situación “muy grave” y que en el momento en que ocurrió pensó que era parte de un desborde por el consumo de drogas por parte de Ramos y Devito. “Pensó que al otro día recapacitarían, pero lo que ocurrió fue el mensaje y la amenaza”, agregó.

“Acá hay dos víctimas, el del abuso aberrante y el doctor Visca”, sostuvo Cordara.

“En cuanto a los actos de defensa que puedan hacer los imputados, es claro que es lógico que les quieran atribuir responsabilidades a otros. Están detenidos por el accionar del doctor Visca”, señaló.

“Seguramente Ramos no verá ninguna de sus acciones como un delito y entenderá que no tiene por qué estar detenido. Lo que te puedo decir es que el doctor Visca está en una situación que le acarrea un profundo grado de temor, esta gente habrá mirado alguna serie de Netflix, no sé, han fabulado un personaje que nada que ver con la realidad”, analizó.

Sobre los delitos que Ramos le endilgó a Visca, Cordara entiende que “es posible que lo invetiguen” y consideró que ello “sería bueno” porque “no son verdaderas y esperamos que pueda correr con las consecuencias de decir eso”. En ese sentido, cuestionó: “Los dichos de Ramos no tienen asidero, deberá probarlos”.

Cordara, por último, aclaró que “Visca consume aceite de marihuana por una cuestión medicinal, no consume cocaína porque es contraproducente con su situación de salud, se puede comprobar fácilmente con una pericia. Él no podría en su estado de salud consumir cocaína, por la prescripción médica que tiene, sería muy dañino para su salud”.

“Uno ve el relato del imputado y parece la descripción de una serie, son hechos fabulatorios. Estamos hablando de un hecho que no terminó en el homicidio de una persona por nada”, señaló.