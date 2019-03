Abuso sexual a una chica de 18 años: más de 10 horas para que la atienda el médico forense

Este sábado, alrededor de las 7.00 de la mañana, una chica de 18 años fue abusada sexualmente por un joven que forzó la puerta de su casa, ubicada en inmediaciones de Balcarce y Manuel Iglesias, para someterla bajo amenazas de muerte. Pasadas las 17.00, todavía esperaba que la revise el médico forense.

Todo comenzó luego de que la pareja de la joven se fuera a trabajar, alrededor de las 6.00. La chica, que es oriunda de San Clemente de Tuyú, partida de La Costa y no tiene familiares en San Pedro, se quedó sola en la casa que comparte con su marido, ubicada detrás de la el padre de él.

Alrededor de las 7.00, un joven rompió la puerta de su casa de una patada, la amenazó con un cuchillo de mesa y abusó sexualmente de ella. Mientras era sometida, la chica pudo escapar, encerrar al abusador y pedir socorro en el barrio.

Los vecinos la ayudaron a mantener encerrado al violador, que fue detenido por la policía, que acudió tras la alerta. La joven fue asistida en la Guardia, donde se le aplicó el protocolo para casos de abuso, y trasladada a la Comisaría de la Mujer, para radicar la denuncia.

Desde alrededor de las 10.00 de la mañana y hasta las 17.00 estuvo en la dependencia de Oliveira Cézar al 200. A esa hora la llevaron al Hospital. Todavía no había llegado el forense para revisarla, lo que despertó la queja de sus allegados.

"No hay médico de policía, desde la mañana le están diciendo que tiene que esperar, está esperando y no aparece. Dijeron que a las 11.00 había salido de San Nicolás, pero pasan las horas y no llegan", se quejaron los famiilares de su pareja. La chica está con su marido y una amiga, en una sala del área de Maternidad del Hospital.