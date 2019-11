Abuso en 9 de Julio y Thorne: el relato de los vecinos que ayudaron a la víctima

Esta madrugada, una mujer de 47 años fue trasladada al Hospital tras ser hallada en la zona de 9 de Julio y Thorne cuando estaba desnuda y gritaba para pedir auxilio porque, según denunció luego, fue abusada sexualmente por su propia pareja, que la golpéo y le robó el celular.

"Nosotros salimos a caminar, siempre estacionamos la camioneta porque llevamos el perro atrás. Cuando bajamos y voy a abrir la puerta para soltar el perro, escucho los gritos. Veo a una mujer y pensé que estaba en trance, que se estaba haciendo la loca o algo así", relató a La Opinión una integrante de un matrimonio que asistió a la víctima.

"Era una mujer grande, lo noté cuando se paró, estaba totalmente desnuda. Un hombre pasó corriendo y yo le pedí ayuda: 'No me meto', dijo. Mi marido se quedó mirando la situación y la llamaba, ella gritaba auxilio, socorro", recordó.

"Empezamos a llamar a los vecinos, porque como nos robaron alguna vez, ya no salimos más a caminar con los celulares. En las casas vecinas no había nadie, golpeamos pero no salía nadie. Vimos a otros vecinos y les pedimos ayuda", relató.

"Ella empezó a vestirse, conmigo al lado, se puso la bombacha y lloraba. 'Me robó el teléfono', gritaba. Un vecino y otro hombre nos ayudaron. Ellos se ocuparon de todo, llamaron a la ambulancia que llegó enseguida. Fue horrible lo que vimos", contó la mujer.

El vecino que ayudó al matrimonio dijo en Sin Galera este sábado que un amigo fue a buscarlo, como todos los sábados, y cuando salió a la calle se encontró con el matrimonio, que le habían ido a pedir auxilio, porque lo conocen

"La mujer nos manifiesta que había una señora a la vuelta de la casa, desnuda. No sabíamos nada. Lo que hicimos fue acercarnos hasta el lugar y cuando vimos a la mujer desesperada, pidiendo ayuda, con mi amigo lo primero que hicimos fue llamar a la policía. A los 10 minutos llega el móvil y se hizo cargo. Luego vino la ambulancia y ahí termina lo nuestro", relató.

"Ella gritaba, llorando, que había sido violada, nos señalaba el lugar y ahí, en el baldío, atrás de la planta, con ayuda nuestra, la chica fue a recoger sus prendas íntimas, que le habian dejado por el lugar. Estaba muy desconsolada", dijo.