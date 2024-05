El concurso de escritura "Alumnit@s: Argentina, te escuchamos” tiene abierta la inscripción para su cuarta edición y hay tiempo de anotarse hasta el 16 de agosto.

El concurso, que fue declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación en el año 2021, está organizado por la productora oriunda de la ciudad de Buenos Aires, El Otro Kamino Producciones, con el fin de promover la educación y cultura.

El certamen está dirigido a niños y adolescentes de todas partes del país que tengan entre 11 y 16 años, con escolaridad en curso en escuelas, clubes, bibliotecas y sociedades de fomento, coordinados por personal docente.

Además existe la posibilidad de sumar a un abuelo o abuela al equipo de escritura. Todos aquellos interesados en participar, pueden anotarse en la página oficial del concurso.

La imagen difundida por los organizadores del concurso.

Los ganadores se anunciarán el 1 de octubre de 2024 en el portal de la productora, y el 21 del mismo mes se llevará a cabo un evento de premiación, donde se hará entrega de los premios y menciones honoríficas.

Quienes obtengan lo primeros lugares se podrán llevar: una computadora All in One, con 4GB de RAM y disco de 256 GB; un kit de instrumentos musicales (guitarra criolla, accesorios de percusión); y un kit de elementos para gimnasia (pelotas, aros, elásticos, bolsas plegables para guardar) o elementos didácticos (libros, útiles escolares).

“Invitamos a chicos y chicas de todo el país, a conectar con sus mitos, leyendas, héroes regionales, así como historias personales y su pasión por el deporte, para encontrar en todo eso, soluciones milenarias ante problemas actuales”, escribieron desde la organización.