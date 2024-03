Abril escribió: “Hago un llamado a la solidaridad. Si alguien tiene para donarme útiles para mí hija y un par de zapatillas. Soy madre soltera y tengo dos nenes más. En este momento me encuentro sin trabajo. Si alguien tiene en su casa unas hojas o unos lápices que no use se lo agradecería si me los puede donar”. En caso de querer ayudar comunicarse al 3329 530489.