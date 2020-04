Abren los bancos: empleados municipales y "decretos" no pueden cobrar por ventanilla

Este viernes abren los bancos y entre los empleados municipales había dudas respecto de si quienes suelen cobrar por ventanilla en las cajas podrán hacerlo ahora. La respuesta es que no deben concurrir al banco Provincia, porque no están autorizados a pagarles.

Los bancos abren sólo para atender las necesidades de quienes cobran haberes por ventanilla jubilaciones, pensiones o asignaciones sociales de ANSES y que no poseen tarjeta de débito para retirar dinero de los cajeros automáticos.

Los empleados municipales que no tienen tarjeta podrán recibirla en los próximos días a través de un operativo que dispondrá la propia Municipalidad en convenio con la entidad bancaria. De la misma manera, los "decretos" tampoco podrán ir por ventanilla a cambiar sus cheques.

"El banco tiene definido qué cosas puede pagar viernes, lunes y martes y esto no puede", confirmó el secretario de Gobierno, Silvio Corti, ante la consulta de La Opinión.

Sobre los alrededor de 160 beneficiarios de decretos de ayuda social con contraprestación de trabajo que hay en la Municipalidad, a quienes se les paga con cheques cuyos recursos provienen del Gobierno provincial, Corti informó que dispusieron una modalidad especial para que puedan hacerse con su dinero.

"La mayoría de los cheques serán depositados en cuentas propias o de otros que tengan tarjeta para retirar la plata. Para quienes no tengan ninguna posibilidad, estamos trabajando con el banco para ver cómo se lo podemos pagar desde acá", señaló Corti.

"Vamos a firmar un convenio para que el banco, a través del Municipio, le entregue las tarjetas a los trabajadores municipales que no tienen tarjeta y que todos los meses cobraban por ventanilla, porque ahora no lo podrán hacer", precisó sobre aquellos que no utilizaban cajeros automáticos.

"Nos depositaron el sueldo. Corti dijo que iban a firmar un convenio para que todos los empleados reciban las tarjetas", dijo, por su parte, el secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores, Raúl "Chipi" Benítez.