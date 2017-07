Abal Medina recorrió El Amanecer y llamó a "darle una paliza a este gobierno" en las elecciones

Este jueves, estuvo en San Pedro el senador nacional Juan Manuel Abal Medina. Precandidato a diputado por el Frente Justicialista dentro del espacio Cumplir, que lidera Florencio Randazzo, recorrió el barrio El Amanecer y mantuvo una reunión con referentes de clubes en la Liga Deportiva, acompañado por los representantes de una de las listas locales que lo acompañana, la que encabezan Juan Cruz Acosta, Rita Leguizamón y Roberto Gavito.

Abal Medina fue recibido con la marcha peronista desde una de las viviendas de la Bajada de Chaves, por la que subió hasta una casa donde funciona un merendero que asiste a chicos del barrio. Allí dialogó con vecinos y con las mujeres que atienden ese comedor comunitario.

"Sabemos que la situación está cada vez peor, cada vez cuesta más comer, conseguir una 'chamba' -así le llaman a la 'changa' en México, donde pasó su adolescencia tras el exilio de su padre, perseguido por la dictadura cívico militar-, y no estamos obligados a vivir así", dijo Abal Medina cuando se dirigó a los presentes

Destacó la tarea de "las chicas del merendero" y pidió "votar para darle una buena paliza a esta gobierno". En ese sentido, dijo que hay que "salir a buscar votos para Randazzo, para la izquierda, para cualquier sector que quiera pegarle a este gobierno, para que no tenga más remedio que sentarse a acordar y cambiar la política".

"Este gobierno quiere que bajemos los brazos", sostuvo el exjefe de gabinete de cristina Fernández de Kirchner y actual senador nacional, quien en diálogo con La Opinión aseguró que quieren hacer "un fuerte llamado de atención" al macrismo en las elecciones. "Buscamos que este gobierno entienda que las políticas que viene aplicando no funcionan, aquí ni en ninguna parte del mundo, no sirven". señaló.

"No queremos discutir para atrás, sino para adelante. No creemos en esta polarización improductiva que propone el Gobierno, que ofrece un mal presente para no poder volver al pasado", sostuvo Abal Medina, que tras recorrer El Amanecer se dirigió a la sede de la Liga Deportiva.

Abal Medina Destacó las gestiones de Randazzo en el Miniserio del Interior y Transporte y señaló que los vecinos, al igual que "en toda la provincia", le dijeron que "la guita alcanza menos, las chambas sn menos, los precios aumentan de manera desmesurada, hay menos oportunidades y ante eso hay un gobierno que no reacciona".

"No somos de ese tipo de oposición que quiere que todo vaya mal. Queremos convencer al gobierno de que cambie el rumbo", dijo sobre la posición del randazzismo en relación al Gobierno y agregó: "Queremos que a la Argentina le vaya bien, porque cuando le va mal nos va mal a todos, sobre todo a los que menos tienen".

Durante la recorrida no hubo presencia de referentes de la otra lista local que acompaña a Randazzo y Abal Medina como precandidatos a senador y diputado, respectivamente, que encabezan Américo Quintana y Mirta Cardoso. quienes anunciaron para este viernes la visita del exministro del Interior.