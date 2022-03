A un mes del secuestro de caballos, los vecinos de La Tosquera esperan respuestas y avanza la causa contra la policía

Mientras persiste la incertidumbre respecto del destino que tuvieron los animales secuestrados en el megaoperativo de “sanidad” que encabezaron más de 400 policías en La Tosquera, porque hasta la fecha a ningún vecino se le informó como corresponde adónde fueron a parar los caballos incautados, se suman acusaciones sobre el accionar de la policía, a un mes de aquella jornada.

Los vecinos damnificados firmaron un petitorio mientras que dos de ellos, acompañados por vecinos e integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), radicaron la denuncia correspondiente contra la policía que secuestró los caballo, ya que sostienen que fueron “robados”.

Consultado por La Opinión, el fiscal Hernán Granda confirmó que el martes envió lo oficios correspondientes y espera respuestas para profundizar la investigación.

Daniel Molina, uno de los vecinos que reclama por sus animales, detalló en Radio Cuarentena los pasos judiciales que dieron y cómo sigue el proceso de la causa que comenzó en la Fiscalía de Marcelo Manso y ya está en la de Hernán Granda, en Baradero, puesto que hay efectivos policiales involucrados.

El 10 de febrero pasado, mediante un imponente operativo del Comando de Prevención Rural, se incautaron más de 50 caballos pero nunca quedó en claro cuáles fueron los motivos reales.

“La denuncia la hicieron dos personas propietarias de caballos”, comentó Molina. “Todavía no presentaron ningún papel porque no los citaron, pero todos los vecinos firmaron un petitorio que también se presentó”, explicó. “Con todos los vecinos hicieron igual”, remarcó.

“Hay vecinos que fueron a la Policía Rural pero les dijeron que la causa la enviaron al Ministerio de Asuntos Agrarios y la gente hasta allá no puede ir, es muy lejos. Sé que se están organizando pero para ir hasta la Policía Rural”, indicó el vecino.

Molina dijo que en el Comando de Prevención Rural “la policía se desliga y dice que no tiene nada que ver, y hasta ahora la gente no tiene nada”. El vecino se quejó: “No es justo que pase esto, sabemos que hay robos en todas partes, pero no por eso ellos van a venir a robarnos también”.