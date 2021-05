A un año del fallecimiento de Carlos Pérez, “el Patrullero”, el recuerdo de su familia

“Hoy hace un año que te fuiste, pa. Un año que dejaste un inmenso vacío. Sé que dejaste de sufrir pero no puedo evitar sentir este dolor. Mi consuelo es que dejaste de sufrir. Hoy estás al lado de Dios, cuidando como lo hiciste, a tu manera, a todas las personas que amabas. Hoy, a un año de tu partida, como estos dolorosos 365 días, con gran dolor te recordamos. A mí me falta ese abrazo, esos consejos, esas anécdotas de tu club que tanto amabas, Paraná, o de todo lo que habías vivido. Me acuerdo ese día que fui a despedirte, pedí por favor que te pongan adentro la camiseta que con mucha gentileza me dio Gustavo Fortunato para que te la regale. Te amo papi y siempre, siempre vas a estar en mi corazón y en el de todos los que te amamos. Besos al cielo de tus nietos”, escribió su hija Marisa para recordarlo.

