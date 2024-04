A un año del asesinato del policía sampedrino Osvaldo "Lalo" Cantero, familiares y amigos marcharon en Zárate para pedir a la Justicia que profundice la investigación y que su muerte no quede impune.

Paula, madre del joven de 25 años oriundo de Río Tala, encabezó la movilización de la que participaron allegados que fueron en un micro desde la zona para reclamar justicia.

Por el caso hay dos detenidos y un tercer imputado que fue absuelto. "Nada más que eso", dijo la madre de Cantero, que solicitó una audiencia con la fiscala Andrea Palacios, que lleva adelante la investigación.

Marcharon con una bandera para pedir profundizar la investigación.

Osvaldo "Lalo" Cantero fue asesinado cuando junto a otros compañeros del Comando de Patrullas de Zárate intervino en el asalto a una carbonera ubicada en el kilómetro 13 de la ruta provincial 193, camino que conduce a Capilla del Señor.

"Esperamos que avance, porque un año es mucho tiempo para la investigación y para el dolor de una madre", señaló Paula en declaraciones a los medios zarateños durante la marcha.

Paula leyó un texto en el que agradeció el acompañamiento de quienes participaron de la movilización. "Esta es una marcha pacífica para realizar un pedido concreto de profundización de la investigación", dijo.

"Se cumple un año del asesinato de mi único hijo y no me resigno a que hoy me digan 'señora, tenemos dos delincuentes detenidos', porque los que se vieron fueron cinco, falta el resto de la banda", reclamó.