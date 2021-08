A sus 72 años, Mercedes cumplió el sueño de volver a tener una muñeca negra: “La primera me la regaló Eva Perón”

“Se me han cumplido dos sueños: el de la muñeca negra y el sueño de hablar con vos”, comentó emocionada Mercedes Balcarce a Lilí Berardi en Radio Cuarentena.

Mercedes vive en Gobernador Castro y a sus 72 años cumplió el sueño de tener un bebote negro. “El deseo de mi vida me lo cumplió Eva Perón, que me regaló una muñeca muy chiquitita, pero las nenas me la llevaron y no la volví a encontrar”, contó.

Así fue como un día, paseando con una de sus hijas, vieron una en una casa de juguetes. “En ese momento no le dije nada a mi hija porque me iba a decir ‘mamá, a tu edad una muñeca’, pero llegó el Día del Niño y mi nena me dice que tenía algo para mi, yo pensé: ¿Podrá ser lo que tanto esperé, a mis 72 años? Cuando vi esa cosa negra, no lo podía creer “, relató Mercedes.

“En el tiempo que nosotros éramos chicos, mi mamá y mi papá eran muy pobres. Cuando eran las fiestas, nuestros regalos eran tres caramelos”, contó Mercedes.

La familia de Mercedes está conformada por cuatro hijos: Érica, Patricia, María Luján y Ramón Antonio Sánchez; además tiene 14 nietos y 16 bisnietos. La hija de Patricia fue quien le cumplió el sueño: “Mi nieta tiene 17 años. Ella no es de mucho cariño, te quiere a su manera, pero ese día fue un amor tan grande”, recordó.

“Nosotros fuimos muy pobres, salíamos a pedir, vivíamos en Córdoba. Nos sacaban para juntar maíz, desflorar, nos mandaban a barrer casas para juntar unas monedas”, relató Mercedes, que tuvo una infancia difícil.

El día que recibió la muñeca, lloró. “¡Ay, qué bonita, mirá lo que es!”, dijo entre lágrimas de alegría. Abrazada a su nieta Iara, volvió a ser niña. Una niña de 72 años. Una niña feliz.