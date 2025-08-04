Vecinos de la localidad de Río Tala manifestaron su preocupación por un nuevo episodio de enfrentamiento armado entre dos grupos presuntamente vinculados a actividades delictivas que mantienen desde hace tiempo una disputa.

El viernes por la noche se escuchó una gran cantidad de detonaciones que, durante varios minutos, mantuvo en vilo a los vecinos de la zona donde se produjo el enfrentamiento. "Parecía que estábamos en guerra", dijeron desde el barrio.

El domingo, en la zona de San Martín al 150, un joven de 25 años fue baleado desde una moto. Recibió dos disparos de arma de fuego que obligaron a trasladarlo al Hospital.

Desde la Guardia informaron que el paciente ingresó con dos lesiones en miembros inferiores, una en la rodilla y otra en el pie. Fue asistido, quedó internado en observación y este lunes le dieron el alta.

"Eran las tres y media de la tarde, con un montón de niños jugando en las calles", señalaron desde la zona donde se produjo el hecho. "Ya parece que vivimos en una favela de Brasil, con narcos", se quejaron.

Además, señalaron que hubo temor porque los efectivos policiales de la localidad estaban afectados al partido de fútbol que se desarrollaba en la cancha de Las Palmeras.

Más tarde, alrededor de las 21.00, allegados al herido fueron a la casa del agresor y descerrajaron cuatro disparos contra el inmueble, sin que se registraran heridos.

"Esto fue a una cuadra y media del destacamento policial. Llamás y ellos te dicen que no pueden hacer nada", reclamaron vecinos de Río Tala.

Los episodios de este fin de semana guardarían relación con la balacera que recibió un joven hace alrededor de dos meses. "Es la misma disputa", aseguraron desde la localidad.

"Acá pasan en moto y tiran tiros como si nada. No les importan los chicos, los vecinos nada; y la policía brilla por su ausencia", señalaron desde la zona del conflicto.

En el barrio había preocupación respecto de lo que podría ocurrir en las próximas horas. "Ya se estaban juntando todos, dicen que a la noche van a ir a buscar a los otros, estaban con escopetas y tumberas", advirtieron y aseguraron: "Los vimos, si no se esconden, andan armados por la calle".