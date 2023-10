A los tiros en pleno centro: le dispararon a un hombre en Pellegrini y 3 de Febrero

Un violento episodio se registró este lunes antes del mediodía en la estación de servicio de bandera blanca ubicada en Pellegrini y 3 de Febrero, donde personas en moto le dispararon a otra que se había subido a un auto tras tomar un café en el shop.

“Se escuchó un grito y una persona le apuntó con un arma a otra y le disparó. Aparentemente le pegó al vidrio de un auto. De una moto tiraron. Levantó el arma y disparó a quemarropa, apuntando a una persona, pero no sé si le dio”, contó un testigo a La Opinión.

La policía trabajaba en el lugar. Foto: La Opinión.

Por el hecho hay dos detenidos, que fueron apresados en la zona de la estación de servicio ubicada en Sarmiento al 2500. Fueron identificados a través de las cámaras de seguridad y en su poder secuestraron un arma de fuego.

Los aprehendidos fueron interceptados a bordo de una Peugeot Partner azul en Sarmiento e Irlanda, y en el interior del utilitario encontraron una pistola 9 mm.

Los detenidos fueron interceptados a bordo de una Partner. Foto: La Opinión.

“Estamos tratando de aclarar bien la situación, por el momento tenemos dos aprehendidos y el secuestro de un arma de fuego”, dijo la comisaria Valeria Sosa a este medio mientras se desarrollaban las tareas periciales y de relevamiento de testimonios en Pellegrini y 3 de Febrero.

“Hasta el momento no tenemos ningún herido”, dijo Sosa. Una ambulancia del Same 107 se presentó en el lugar, pero los testigos refirieron que la víctima de los disparos se fue en su automóvil tras la situación, por lo que no se sabe si lo hirieron o no.

La zona de los disparos, donde hallaron restos de vidrios de la ventanilla del coche de la víctima. Foto: La Opinión.

“Estamos trabajando y divisando cámaras de seguridad públicas y privadas”, informó la titular de la Comisaría local.

Junto a personal de la Fiscalía en turno, efectivos policiales observan los registros de los comercios y viviendas cercanas al hecho para establecer la mecánica del violento episodio.