Trabajadores del área de Servicios Sanitarios de la Municipalidad comenzaron la semana con una asamblea en la que resolvieron una retención de tareas que mantiene este lunes a la ciudad sin prestación de ese servicio.

Cerraron el portón e impidieron la salida de los vehículos, a la espera de una respuesta de los superiores respecto de una serie de reclamos que van desde recategorizaciones a indumentaria y materiales de trabajo.

"Están las dos camionetas rotas, el desobstructor fuera de servicio, no entregaron la ropa, esto no da para más", dijo uno de los trabajadores que estaba en retención de tareas a La Opinión.

Pasadas las 10.00 de la mañana, mantenían una reunión con el subsecretario de Servicios Públicos, Adrián Devito, quien llegó en representación del intendente para dialogar con los trabajadores en protesta.

Servicios Sanitarios tiene como director al histórico empleado del área Horacio Ríos y al exsecretario adjunto del Sindicato de Municipales Raúl "Chipi" Benítez como coordinador de Aguas y Cloacas. Depende de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos que conduce Mariano Brañas.

Los puntos que los trabajadores plantean son parte del temario que los sindicatos llevarán a la Mesa de Relaciones Laborales que esperan desde mediados de mayo y que, según informó el secretario del STM Juan Cruz Acosta a sus afiliados, se reunirá esta semana.

Allí, además de discutir la posibilidad de aumento salarial para la segunda parte del año, se plantearán cuestiones relacionadas con el pase a planta permanente de personal temporario, recategorizaciones y bonificaciones no aplicadas, así como aspectos vinculados a la operatividad de los distintos sectores, entre ellos Servicios Sanitarios.

