Con la llegada de la noche del sábado 3 de noviembre de 1990, un tornado azotó a San Pedro dejando pérdidas cuantiosas en viviendas, vehículos y el sector productivo.

El fenómeno meteorológico tuvo proporciones extraordinarias. Vientos huracanados, precipitaciones intensas y un granizo de grandes dimensiones, que en algunos casos superaron el kilogramo, se registraron en una amplia franja que tuvo su origen en Pérez Millán y llegó hasta nuestra ciudad.

Nunca se vivió algo similar. A 35 años, vamos a recordar el episodio y queremos que compartas tu anécdota y tu foto.

No eran épocas de celulares y las cámaras fotográficas no abundaban. Pero muchos tomaron imágenes y las conservan, por lo que ahora pueden compartirlas con todos a través de La Opinión.

Contanos tu anécdota y mandanos tu foto ¿Qué recordas de la noche del tornado de 1990? ¡Enviar!

