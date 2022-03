A 3 años del caso Solcire, la carta de su mamá

“Hace exactamente tres años llegabas a este mundo para enseñarme lo que era luchar por vivir, llegaste antes de lo que esperaba y estos médicos no estaban listos para enfrentar tus necesidades. Siempre pienso que viniste antes para que pudiera abrazarte antes de que tuvieras que partir.



Fuiste una guerrera, luchaste con fuerza, pasaste cosas terribles esa noche y sin embargo querías vivir. Te recuerdo así, peleando por la vida, recuerdo cada centímetro de tu cara, recuerdo el sonido de tu llanto, recuerdo tus manitos , recuerdo tu peso y así lo voy a hacer siempre: te voy a recordar porque tenerte no puedo, te voy a recordar porque me tocó perderte.



Ojalá hubieras tenido la oportunidad de demostrar que podías, pero no llegamos. Vos guiame desde donde estés, yo acá, voy a seguir luchando por vos, por que se haga justicia y para que tu historia no se repita. Brilla fuerte mí pequeño Solcito, te voy a amar por siempre”.

Publicidad

Victoria Ocampo, mamá de Solcire