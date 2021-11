A 29 años del fallecimiento de Bebe Farabollini, el coro participó de un emotivo concierto en la parroquia Santa Clara de Asís

Este 1° de noviembre, en un nuevo aniversario del fallecimiento del exintendente Guillermo “Bebe” Farabollini, el coro que fundó y que lleva su nombre le dedicó unas emotivas palabras para recordarlo.

“A pesar de sus múltiples actividades (intendente municipal, introductor de la fábrica Arcor, impulsor de las comisiones de fomento, etc., etc., etc.), la dirección del coro de San Pedro siempre estará en el podio de su dinámica personalidad”, le dedicaron.

El domingo, el Coro se brindó un emotivo concierto en la parroquia Santa Clara de Asís, ubicada en calle Gurruchaga de la Capital Federal, bajo la dirección de Jorgelina Almeida.

La directora de Turismo y Cultura, Marcela Cuñer, visitó este lunes las instalaciones del salón que lleva su nombre en el viejo tanque de agua de calle Sarmiento, sede del coro, fue recibida por Romina Tettamanti, presidenta de la Comisión Amigos del Coro Polifónico Guillermo Farabollini.

“Primer Intendente de San Pedro en el regreso de la Democracia en 1983, artífice de la instalación en San Pedro de una de las industrias alimenticias más importantes del país, fundador y director del Coro Polifónico de San Pedro que desde su partida lo recuerda con su nombre”, así lo recordaron desde el Gobierno.