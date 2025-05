Yesica reportó: "Hola, te quería comentar mí reclamo y ver si así el intendente hace algo. Estamos hace más de un año abandonados como barrio. Soy de las 84 viviendas de Villa Depietri. Estamos sin luz propia y nadie nos da la solución. No puede ser que en un año el intendente no pueda solucionar el problema que tiene con Coopser para que cada familia tenga luz en cada casa con su respectivo medidor. No sé qué espera el intendente, ¿qué pase un accidente y ahí recién moverse? Es muy triste está situación. Estamos todos intranquilos por esta situación porque la necesitamos para poder calefaccionarnos porque si enchufás muchas cosas se baja mucho la tensión".

